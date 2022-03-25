Серия футбольных симуляторов FIFA сменит название на EA FC

Серия футбольных симуляторов FIFA в ближайшее время может сменить название. Как сообщил во время Twitch-трансляции инсайдер Джефф Грабб, разработчик игры Electonic Arts переименует серию в EA FC (Football Club).

Причиной такого решения является стоимость прав на название FIFA. Международная федерация футбола (ФИФА) получает за это ежегодно около 1 миллиарда долларов.

Ранее компания EA уже зарегистрировала название EA FC. Пока неизвестно, когда выйдет первая часть под таким брендом.

Напомним, серия игр FIFA от EA Sports выходит ежегодно с 1993 года. Последней на данный момент частью является FIFA 22.