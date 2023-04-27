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Сегодня, 03:47

Лукаку, Камавинга и Пакета вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила 26-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку — 90 OVR. 29-летний бельгиец в 31-м туре против «Эмполи» (3:0) оформил дубль и сделал голевую передачу.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 26 апреля.

Ромелу Лукаку
Эдуардо Камавинга
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