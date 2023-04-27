Лукаку, Камавинга и Пакета вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 26-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку — 90 OVR. 29-летний бельгиец в 31-м туре против «Эмполи» (3:0) оформил дубль и сделал голевую передачу.

European spots are coming at a premium.#TOTW 26 is live now in #FUT in #FIFA23 pic.twitter.com/TYw8Is7A3u — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 26, 2023

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 26 апреля.