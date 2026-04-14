Vici Gaming выиграли Roar Gaming на закрытой квалификации DreamLeague S29

Состоялся итоговый матч в CQ региона Китай — итоговый счет встречи составил 3-0.

Vici Gaming получили место в основном этапе, выиграв три карты подряд. Первая закончилась менее чем за 20 минут — 21:3. Затем на второй все затянулось до 30 минут — 36:11 и 32 тысячи преимущества. Решающая завершилась на 44 минуте — 23:14.

DreamLeague Season 29 — киберспортивный турнир по Dota 2, который будет проходить с 13 по 24 мая в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов и 23,090 очков EPL.