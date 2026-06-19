Aya Nakamura, DJ Snake и Theodora станут хедлайнерами церемонии открытия Esports World Cup 2026 в Париже
Esports Foundation (EF) объявил, что хедлайнерами церемонии открытия Esports World
Cup 2026 (EWC), которая состоится 8 июля в парижском концертном комплексе La
Seine Musicale, станут Aya Nakamura, DJ Snake и Theodora.
Ведущие современные артисты Франции откроют первую международную версию EWC, которая станет праздником поколения, выросшего вместе с музыкой, видеоиграми, создателями контента и цифровой культурой.
Их выступление откроет первую международную версию крупнейшего в мире
киберспортивного и игрового события и станет праздником современной французской
культуры, выросшей на стыке стриминга, авторского контента, онлайн-сообществ и
живых мероприятий. Сегодня игры, музыка, стриминг и творчество цифровых авторов
все чаще становятся частью единого культурного пространства — поэтому EWC 2026
откроется в Париже выступлением, которое подчеркнет современную французскую
культуру и одновременно отразит интересы глобальной цифровой аудитории,
находящейся в эпицентре мира киберспорта.