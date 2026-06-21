Российский снайпер Team Falcons Илья «m0NESY» Осипов признан MVP IEM Cologne Major 2026

Илья стал третьим игроком из России, который удостоился звания MVP мейджора: до этого награду получали donk и Jame. Для самого m0NESY эта победа стала первой на мейджорах в карьере. Кроме того, он прервал неудачную серию из восьми поражений подряд в решающих матчах — семь из них пришлись на время выступлений за Falcons.

Вместе с ним чемпионами мейджора впервые стали NiKo, kyousuke и TeSeS. Также m0NESY и kyousuke пополнили список российских игроков — победителей мейджоров, став 13-м и 14-м представителями нашей страны с этим достижением.