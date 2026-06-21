Полуфинал Falcons — Spirit на IEM Cologne Major 2026 установил рекорд просмотров в истории CS2

Полуфинал IEM Cologne Major 2026 между Team Falcons и Team Spirit вошел в историю не только сенсационным результатом, но и аудиторией: по данным аналитической платформы Esports Charts, матч собрал на пике 2 216 902 зрителя и стал самым просматриваемым в истории Counter-Strike 2. Предыдущий рекорд продержался совсем недолго: лишь днем ранее планку преодолел четвертьфинал Spirit — G2 (свыше 2 миллионов зрителей), а полуфинал обновил ее. Таким образом, IEM Cologne Major 2026 стал самым популярным турниром в истории CS2 — как по пиковому онлайну, так и по суммарному времени просмотра (более 90 миллионов часов). Прежний рекорд по пику в CS2 принадлежал PGL Major Copenhagen 2024 (около 1,85 миллиона). При этом абсолютный рекорд всего Counter-Strike все еще держится с 2021 года: гранд-финал PGL Major Stockholm между NAVI и G2 собрал около 2,75 миллиона зрителей. Сейчас два самых популярных матча в истории CS2 — именно кельнские. Учитывая ажиотаж, гранд-финал FURIA — Falcons в формате Bo5 способен поднять планку еще выше.