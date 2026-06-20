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20 июня, 02:11

Team Falcons разгромили Team Vitality в четвертьфинале турнира IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Falcons.
Фото Team Falcons

Звездная команда смогла справится с интернациональным коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

Team Falcons -- одержали победу в четвертьфинале — их соперником в полуфинале станет российская команда Team Spirit. Картами противостояния с Team Vitality стали — Anubis, что завершился со счетом 11:13, Inferno — 13:11 и Dust2 — 11:13.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.

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