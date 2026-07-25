Видеокарты NVIDIA снова дорожают — партнёры получили уведомление о повышении цен

NVIDIA официально уведомила производителей видеокарт о росте цен на комплекты из графических процессоров и памяти GDDR6 и GDDR7. Повышение затрагивает практически все актуальные линейки GeForce, включая RTX 50-series.

В российских магазинах цены уже отреагировали. RTX 5060 подорожала примерно на 5000 рублей, RTX 5060 Ti — на 7000 рублей. Ожидается дальнейший рост.

На фоне удорожания памяти часть партнёров приостанавливает отгрузки и закрывает склады. Причина — глобальный дефицит GDDR-памяти, которую активно забирают под AI-ускорители.

Повышение себестоимости напрямую ударит по конечным ценам игровых видеокарт. Ситуация затрагивает как новые модели на GDDR7, так и карты предыдущего поколения с GDDR6.