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100 Thieves выбила Falcons после камбэка на решающей карте

Логотип 100Thieves.
Фото Liquipedia

100 Thieves обыграла Team Falcons в первом раунде онлайн-этапа BLAST Bounty Season 2 по Counter-Strike 2 от Valve. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Falcons уверенно начала серию и разгромила соперника на Nuke — 13:4. На Dust2 100 Thieves ответила победой со счетом 13:7 и перевела противостояние на решающую Anubis. На третьей карте Falcons вела 9:3 после первой половины, однако не смогла удержать преимущество и уступила — 11:13.

Статистика после матча.
Фото HLTV

В заключительном раунде Уильям «sirah» Кьерсгор выиграл ситуацию один против троих и не позволил Falcons перевести карту в дополнительное время. Самыми результативными участниками серии при этом стали представители проигравшей команды: Илья «m0NESY» Осипов сделал 51 убийство, а Максим «kyousuke» Лукин — 50.

Результат стал сенсационным и с учетом рейтинга Valve. Перед встречей Falcons занимала второе место в глобальной таблице VRS, а 100 Thieves располагалась на 42-й строчке. В голосовании на странице матча победу Falcons ожидали более 92 процентов пользователей.

Falcons проводила первый официальный матч после победы на IEM Cologne Major 2026. В гранд-финале мейджора команда разгромила FURIA со счетом 3:0. После поражения от 100 Thieves коллектив завершил выступление на BLAST Bounty, а победитель прошел во второй раунд онлайн-этапа.

В BLAST Bounty Season 2 участвуют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет один миллион 150 тысяч долларов. Финальная стадия соревнования пройдет на Мальте.

Виталий Климов

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