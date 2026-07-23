Steam разрешил дарить игры между регионами без расчета цены

Компания Valve обновила систему подарков в Steam. Пользователи получили возможность напрямую отправлять игры друзьям из других ценовых регионов, а гостевая покупка теперь распространяется на весь каталог магазина.

При отправке игры в другой регион Steam автоматически рассчитает ее стоимость по цене, установленной для получателя. Ранее пользователям часто приходилось отправлять цифровую подарочную карту и самостоятельно определять, какой суммы хватит для покупки. Для использования новой функции получатель должен находиться в списке друзей отправителя.

Гостевой режим покупки появился в Steam в 2024 году, но первоначально распространялся только на цифровые подарочные карты и устройства Valve. После обновления человек без учетной записи сможет приобрести в подарок любую игру — например, непосредственно через ссылку на список желаемого пользователя.

Игры и подарочные карты также разрешили отправлять на электронную почту. В письме получатель найдет ссылку, по которой сможет войти в Steam и принять подарок. Если покупку не активируют в течение 30 дней, деньги автоматически вернут отправителю. Для подарков по электронной почте покупатель и получатель должны находиться в одной стране.

Кроме того, Valve переработала общие ссылки на списки желаемого. Пользователи могут показывать только выбранные игры, а для покупки подарка через такую ссылку больше не требуется добавлять получателя в друзья.

Виталий Климов