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В Broken Arrow добавят Росгвардию, 31 юнит и две новые карты

Постер Broken Arrow Russian Guard.
Фото Slitherine Ltd

Студия Steel Balalaika и издательство Slitherine анонсировали дополнение Russian Guard для стратегии Broken Arrow. DLC добавит новую специализацию российской фракции, основанную на подразделениях Росгвардии и других силовых формирований.

В состав специализации войдут восемь пехотных отрядов с 20 вариантами вооружения, а также 31 новый наземный и воздушный юнит. Игрокам станут доступны подразделения Росгвардии, БАРС, резервисты, спецназ «Альфа» и «Вымпел», пограничники и снайперы ФСБ.

Арсенал дополнения будет включать танки Т-62 и Т-72А, беспилотную машину «Уран-9», самоходную установку 2С43 «Мальва», системы «Ураган-1М», «Кама» и ТОС-2 «Тосочка». За противовоздушную оборону будут отвечать «Панцирь-С1», «Тор-М1-2У» и С-400 «Триумф».

В авиационную часть войдут вертолеты Ка-50, Ка-60 и Ми-8АМТШ-ВН, а также самолеты МиГ-31БМ, МиГ-31К и Як-130. Кроме того, разработчики заявили транспортный Ан-26, стратегический бомбардировщик Ту-95 и беспилотник С-70 «Охотник».

Вместе со специализацией появятся две карты — Даугавпилс и «Угольная гора». Первая будет посвящена городским боям в приграничном населенном пункте, а вторая предложит промышленную территорию на возвышенности с выгодными позициями для артиллерии. В DLC также включат два сценария, новую армию под управлением искусственного интеллекта для режима схватки и отдельное оформление ангара.

Russian Guard выйдет позднее летом. Точную дату релиза и стоимость дополнения разработчики пока не раскрыли.

Виталий Климов

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