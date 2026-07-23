Aurora сенсационно уступила FOKUS и завершила BLAST Bounty

Aurora Gaming проиграла FOKUS в первом раунде онлайн-этапа BLAST Bounty Season 2 по Counter-Strike 2 от Valve. Серия завершилась со счетом 1:2.

FOKUS выиграла первую карту Cache со счетом 13:11. Aurora восстановила равенство на Nuke — 13:7, однако на решающей Dust2 смогла взять только четыре раунда. FOKUS начала карту с преимущества 10:2 и довела встречу до победы — 13:4.

До начала матча Aurora считалась явным фаворитом. Команда занимала восьмое место в глобальном рейтинге Valve, тогда как FOKUS располагалась на 45-й строчке. На странице встречи Aurora отдали предпочтение почти 74 процента проголосовавших пользователей.

Статистика после матча. Фото HLTV

За Aurora в серии выступили Исмаилджан «XANTARES» Дёрткардеш, Озгюр «woxic» Экер, Самет «Wicadia» Кёклю, Джими «Jimpphat» Сало и Дамьян «kyxsan» Стоилковски. Для обновленного международного состава это поражение стало первым в официальном матче.

Aurora завершила участие в турнире и лишилась возможности выйти на LAN-стадию на Мальте. FOKUS прошла во второй раунд онлайн-этапа, где продолжит борьбу за место в финальной части BLAST Bounty.

Турнир проходит с 21 июля по 2 августа. В соревновании участвуют 32 коллектива, а его общий призовой фонд составляет один миллион 150 тысяч долларов.

Виталий Климов