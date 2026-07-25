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Последний турнир перед TI2026 — анонсирован полный список команд 1w Essence II

Полина Вишнякова
Анонс турнира 1w Essence II.
Фото BASED ESPORTS

Турнир пройдёт онлайн с 30 июля по 5 августа и станет финальной проверкой составов перед главным чемпионатом года.

На 1w Essence II выступят: Team Falcons, BetBoom Team, Team Liquid, Nigma Galaxy, 1w Team, LGD Gaming, MOUZ, OG, GamerLegion и Vici Gaming. Призовой фонд — 200 тысяч долларов.

Из СНГ-региона в турнире участвуют BetBoom Team и 1w Team. Для этих коллективов турнир станет одной из последних возможностей набрать форму перед The International.

The International 2026 пройдёт в Шанхае (Китай) с 13 по 23 августа. Базовый призовой фонд составляет 1,6 млн долларов и может вырасти за счёт продаж Battle Pass.

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