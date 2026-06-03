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THUNDER dOWNUNDER — BIG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
gr1ks.
Фото HLTV

В стыковом Bo1 второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются THUNDER dOWNUNDER и домашняя BIG — обе со счетом 1-1. Победитель приблизится к выходу в Stage 2, проигравший окажется в шаге от вылета. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Австралийцы THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) прогремели на старте, сенсационно обыграв MIBR (13:6), но во втором круге уступили B8 (11:13). Немецкая BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) неожиданно проиграла в первом туре Liquid, однако при поддержке родных трибун выправилась и вернулась к отметке 1-1. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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