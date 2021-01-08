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Creepwave прошла во второй дивизион DPC 2021 Season 1 для Европы

00:47

Creepwave победила Into The Breach в заключительном матче первой открытой квалификации на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы. Коллектив Дмитрия «Fishman» Полищука заработал слот в низшем дивизионе турнира.

Вторым победителем первой открытой квалификации стала команда burjui. Она обыграла Evil Corporation со счетом 2:0.

Вторые открытые отборочные для Европы пройдут с 8 по 10 января в онлайне. Коллективы разыграют две квоты во второй дивизион турнира.

Матч второго сезона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы пройдут с 18 января по 28 февраля в онлайне. Восемь команд сразятся за два слота в высшем дивизионе лиги.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-fishman-proshla-vo-vtoroi-divizion-dpc-2021-season-1-dlya-evropy

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