Creepwave прошла во второй дивизион DPC 2021 Season 1 для Европы

Creepwave победила Into The Breach в заключительном матче первой открытой квалификации на Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы. Коллектив Дмитрия «Fishman» Полищука заработал слот в низшем дивизионе турнира.

Вторым победителем первой открытой квалификации стала команда burjui. Она обыграла Evil Corporation со счетом 2:0.

Вторые открытые отборочные для Европы пройдут с 8 по 10 января в онлайне. Коллективы разыграют две квоты во второй дивизион турнира.

Матч второго сезона Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы пройдут с 18 января по 28 февраля в онлайне. Восемь команд сразятся за два слота в высшем дивизионе лиги.