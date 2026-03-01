«Конец эпохи»: SumaiL официально покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

Один из самых титулованных мидеров в истории Dota 2, 27-летний пакистанец Саид Сумаил «SumaiL» Хассан, официально покинул состав европейской организации Nigma Galaxy. Об уходе игрока, который выступал за команду с перерывами на протяжении четырёх лет, объявила пресс-служба клуба 28 февраля 2026 года . Расставание произошло менее чем за месяц до старта ESL One Birmingham 2026, куда Nigma отобралась при непосредственном участии SumaiL.