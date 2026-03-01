Чемпионы DreamLeague 28: Tundra обыграла Aurora в гранд-финале и заработала 290 тысяч долларов

Завершился 28-й сезон DreamLeague по Dota 2. Чемпионом турнира стала европейская команда Tundra Esports, которая в гранд-финале переиграла Aurora Gaming со счетом 3:1. Победители получили главный приз в размере 290 тысяч долларов (с учетом клубных бонусов), а финалисты — 130 тысяч долларов.

Для Ивана «Pure» Москаленко эта победа стала третьим трофеем за Tundra после его возвращения в команду. Ранее он выигрывал BLAST Slam 4 и BLAST Slam 5.