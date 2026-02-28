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28 февраля, 18:00

Почти 40% всех матчей в Dota 2 играются на российском сервере

Алексей Буланов
Dota 2.
Фото Steam

Пользователь Reddit под ником u/NoBuilding1524 провел любопытное исследование, чтобы ответить на извечный вопрос игроков в Dota 2 о большом количестве русскоязычных пользователей на европейских серверах.

Энтузиаст воспользовался API сервиса Opendota и проанализировал более 10 тысяч случайных матчей за последние два дня. Такой временной промежуток был выбран специально, чтобы нивелировать влияние пиковых часов и разницы в часовых поясах.

Результаты анализа показательны: предварительные данные свидетельствуют о том, что почти 40% всех сыгранных матчей приходятся на российский игровой сервер. Автор исследования отмечает, что выборка могла бы быть еще больше для абсолютной точности, однако это повлекло бы за собой дополнительные расходы на получение данных через API.

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