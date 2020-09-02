«В тебя даже не стреляли». Баскетболист Мозгов высмеял эйс рэпера L'One в CS:GO

Известный рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, опубликовал в Instagram отрывок игры за сторону спецназа в CS:GO на карте Cache. Российский исполнитель показал подписчикам, как сделал эйс (убил всю команду соперников — прим. «СЭ») в одном из раундов.

«Пусть полежит тут. Иногда и палка стреляет», — написал в Instagram L'One.

«*** это не считается. Они в тебя даже не стреляли», — отреагировал центровой «Химок» Тимофей Мозгов.

«Го один на один», — ответил ему Леван Горозия, добавив три эмоджи смеха.