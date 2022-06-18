Спортивный директор B8 поделился ожиданиями от матча NaVi и OG

Спортивный директор B8 Евгений «ugin» Ерофеев поделился ожиданиями от предстоящего матча BLAST Premier Spring, в котором сыграют NaVi и OG.

«У NaVi есть сейчас определенные проблемы, связанные с переменами в составе. Electronic, можно сказать, еще адаптируется к новой для себя роли капитана. Несмотря на то, что он очень скилловый, эта адаптация может влиять на игру как самого Дениса, так и всей команды в целом. Очень важно, чтобы у ребят было все наиграно.

Скажу лично свое мнение: OG не та команда, которая могла бы составить серьезные проблемы для Natus Vincere на данном этапе, потому что NaVi — это NaVi. Мотивация у них достаточно серьезная после поражения в групповой стадии. Исходя из моей практики, команда, которая вышла победителем, обладает наибольшим прессингом. «Рожденные побеждать» в этой ситуации находятся в более выигрышной позиции психологически, потому что они злые. Исходя из этих факторов могу сказать, что NaVi — фаворит в этом матче», — приводит слова Ерофеева Cybersport.metaratings.ru.

NaVi сыграют против OG в рамках полуфинального матча 18 июня в 17:30 по московскому времени.