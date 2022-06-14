Ugin ожидает спада в Team Spirit после ухода degster из команды

Спортивный директор B8 Евгений ugin Ерофеев прокомментировал уход Абдула degster Гасанова из команды Team Spirit по CS:GO.

«Это всегда сложно прогнозировать. Могу сказать, что у него есть все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Spirit — опытная команда, которая проходила через разные периоды. Замены всегда вызывают изменения в игре, и я ожидаю спада, но думаю, что ненадолго. Ребята должны быстро адаптироваться. Главное, чтобы игрок, который придет в команду, оказался на своем месте», — приводит Cybersport.Metaratings слова Ерофеева.

Degster выступал за Team Spirit с января 2021 года. В начале июня игрок покинул команду.

На турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который пройдет с 15 по 19 июня, Гасанов будет выступать за команду OG.