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Сегодня, 11:57

Ugin ожидает спада в Team Spirit после ухода degster из команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор B8 Евгений ugin Ерофеев прокомментировал уход Абдула degster Гасанова из команды Team Spirit по CS:GO.

«Это всегда сложно прогнозировать. Могу сказать, что у него есть все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Spirit — опытная команда, которая проходила через разные периоды. Замены всегда вызывают изменения в игре, и я ожидаю спада, но думаю, что ненадолго. Ребята должны быстро адаптироваться. Главное, чтобы игрок, который придет в команду, оказался на своем месте», — приводит Cybersport.Metaratings слова Ерофеева.

Degster выступал за Team Spirit с января 2021 года. В начале июня игрок покинул команду.

На турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который пройдет с 15 по 19 июня, Гасанов будет выступать за команду OG.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ugin-ob-uxode-degster-iz-team-spirit-u-nego-est-vse-ctoby-pokazat-sebya-s-lucsei-storony-40593/
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