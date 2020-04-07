Natus Vincere победили OG во второй стадии EPL Season 11

Natus Vincere обыграли OG во второй стадии европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Встреча закончилась со счетом 2:1 — 7:16 на Inferno, 16:14 на Overpass и 16:13 на Dust2.

Матчи европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 проводят с 16 марта по 12 апреля в онлайне. Во второй этап прошли шесть коллективов — остальные 12 покинули соревнование. Призовой фонд чемпионата составляет 531 тысячу долларов.