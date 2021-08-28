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Natus Vincere одержала победу в стартовом матче на ESL Pro League Season 14

02:54
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Российская Natus Vincere стартовала с победы на ESL Pro League Season 14. В первом туре она обыграла шведский Fnatic — 2:0.

Следующим соперником NaVi будет mousesports. Игра состоится в субботу, 28 августа. Начало матча в 17.45 по московскому времени.

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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