Natus Vincere одержала победу в стартовом матче на ESL Pro League Season 14

Российская Natus Vincere стартовала с победы на ESL Pro League Season 14. В первом туре она обыграла шведский Fnatic — 2:0.

Следующим соперником NaVi будет mousesports. Игра состоится в субботу, 28 августа. Начало матча в 17.45 по московскому времени.

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.