Российская Gambit Esports сыграет с Team Vitality в 1/4 финала ESL Pro League Season 14

Французская Team Vitality переиграла датскую Complexity Gaming в первом раунде плей-офф ESL Pro League Season 14. Счет по картам — 16:6 на Vertigo, 9:16 на Overpass и 16:12 на Mirage.

Следующим соперником французской команды будет российская Gambit Esports, которая напрямую вышла в 1/4 финала. Матч состоится 10 сентября. Начало — 20.15 по московскому времени.

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.