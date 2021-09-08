Киберспорт
CS:GO
Новости Статьи DOTA League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Российская Gambit Esports сыграет с Team Vitality в 1/4 финала ESL Pro League Season 14

05:03
Теги:

Французская Team Vitality переиграла датскую Complexity Gaming в первом раунде плей-офф ESL Pro League Season 14. Счет по картам — 16:6 на Vertigo, 9:16 на Overpass и 16:12 на Mirage.

Следующим соперником французской команды будет российская Gambit Esports, которая напрямую вышла в 1/4 финала. Матч состоится 10 сентября. Начало — 20.15 по московскому времени.

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 750 тысяч долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место
Видео: как спасти подавившегося и задыхающегося человека
CNN: операция по захвату 33 россиян проводилась с ведома США
CNN сообщил о помощи ЦРУ Киеву в задержании 33 россиян
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд