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Российская Natus Vincere заработала максимальное количество очков в рейтинге лучших команд

03:13
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Российская команда Natus Vincere продолжает лидировать в рейтинге лучших команд по версии HLTV.org. NaVI набрала максимальное количетсво очков — 1000.

Ранее такого результата добивались только Gambit Esports, Luminosity Gaming, SK Gaming, Astralis, Team Liquid и BIG.

Второе место в рейтинге на данный момент занимает Gambit eSpots — 894 очка, а замыкает тройку лучших G2 — 698 очков. На четвертую строчку поднялась FaZe Clan (415), которая обошла Virtus.Pro (389).

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Евгений Козинов все материалы автора

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