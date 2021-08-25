Российская Natus Vincere заработала максимальное количество очков в рейтинге лучших команд

Российская команда Natus Vincere продолжает лидировать в рейтинге лучших команд по версии HLTV.org. NaVI набрала максимальное количетсво очков — 1000.

Ранее такого результата добивались только Gambit Esports, Luminosity Gaming, SK Gaming, Astralis, Team Liquid и BIG.

EPL S14 made up for the bulk of the changes in this weeks ranking update



OG jump to #10 following a 2-0 start in Group B. Astralis drop to #6 after changes to their active roster and several losses in Group A pic.twitter.com/cxGIDl4SJq — HLTVorg (@HLTVorg) August 23, 2021

Второе место в рейтинге на данный момент занимает Gambit eSpots — 894 очка, а замыкает тройку лучших G2 — 698 очков. На четвертую строчку поднялась FaZe Clan (415), которая обошла Virtus.Pro (389).