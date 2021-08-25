Российская Natus Vincere заработала максимальное количество очков в рейтинге лучших команд
03:13
Российская команда Natus Vincere продолжает лидировать в рейтинге лучших команд по версии HLTV.org. NaVI набрала максимальное количетсво очков — 1000.
Ранее такого результата добивались только Gambit Esports, Luminosity Gaming, SK Gaming, Astralis, Team Liquid и BIG.
Второе место в рейтинге на данный момент занимает Gambit eSpots — 894 очка, а замыкает тройку лучших G2 — 698 очков. На четвертую строчку поднялась FaZe Clan (415), которая обошла Virtus.Pro (389).
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