Fnatic пригласили на IEM Sydney

Организаторы Intel Extreme Masters Season XIV – Sydney по CS:GO выдали последнее приглашение Fnatic.

Ранее турнирный оператор пригласил на чемпионат FaZe Clan, MIBR, Renegades, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, mousesports и NRG Esports. Через отборочные для Европы и Северной Америки на турнир прошли BIG и Swole Patrol. В феврале три игрока Swole Patrol перешли в eUnited, слот на чемпионате остался за ними. Еще одна команда определится в квалификации для Океании, а последними двумя участниками станут победители отборочных турниров.

LAN-финал турнира пройдет с 30 апреля по 5 мая в Австралии. 16 участников разыграют 250 тысяч долларов.