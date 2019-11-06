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«Boltz» стал игроком INTZ eSports

18:10

Рикардо «boltz» Прасс будет выступать за состав INTZ eSports по CS:GO.

В INTZ Прасс заменит Лукаса «destinyy» Булло, которого отправили на скамейку запасных. Ближайшим LAN-турниром, на котором сыграет обновленный состав, будет DreamHack Open Atlanta 2019, который запланирован на 15-17 ноября.

«Boltz» выступает на профессиональной сцене с 2013 года. До присоединения к INTZ он представлял Luminosity Gaming. 12 сентября менеджмент Luminosity объявил о роспуске состава.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/boltz-stal-igrokom-intz-esports

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