Плей-офф чемпионата мира по керлингу отложен из-за коронавируса

Международная федерация керлинга на официальном сайте сообщила, что плей-офф чемпионата мира отложен из-за положительных случаев коронавируса среди участников.

«Все команды плей-офф пройдут дополнительное тестирование, и пока не станет ясно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут. Все участники изолированы, ведется отслеживание контактов», — говорится в заявлении.

Ранее сборная России обыграла Данию и вышла в плей-офф турнира.