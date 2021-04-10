Плей-офф чемпионата мира по керлингу отложен из-за коронавируса
10:11
Международная федерация керлинга на официальном сайте сообщила, что плей-офф чемпионата мира отложен из-за положительных случаев коронавируса среди участников.
«Все команды плей-офф пройдут дополнительное тестирование, и пока не станет ясно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут. Все участники изолированы, ведется отслеживание контактов», — говорится в заявлении.
Ранее сборная России обыграла Данию и вышла в плей-офф турнира.
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