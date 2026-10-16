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МОК не будет комментировать продление санкций для российских керлингистов

Алексей Михайлов

Международный олимпийский комитет не будет комментировать продление санкций в отношении российских керлингистов. Об этом ТАСС заявили в МОК.

«Пожалуйста, обратитесь во Всемирную федерацию керлинга», — говорится в сообщении.

В августе Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила отстранение российских спортсменов от международных турниров до конца 2026 года. Федерация керлинга России выразила несогласие с этим решением и готовность добиваться полноценного возвращения на международную арену.

В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации керлинга России на продление отстранения, а в World Curling заявили, что уважают решение CAS по отстранению сборных России.

Национальные сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Curling с марта 2022 года.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по керлингу
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В World Curling заявили, что уважают решение CAS по отстранению сборных России
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