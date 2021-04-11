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Сборная России сыграет с Шотландией в полуфинале чемпионата мира по керлингу

11 апреля 2021, 23:37
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Мужская сборная России по керлингу сыграет с командой Шотландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Канаде.

В другом полуфинале сойдутся команды из Швеции и Швейцарии.

Российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России.

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