Как Ласкер и Фишер отреклись от своих титулов. Чему учит их опыт

Магнус Карлсен — третий чемпион в шахматной истории, сдавший корону без боя, и первый, кто сделал это без скандала.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего. Российский спортсмен получил это право, одержав победу на турнире претендентов. Карлсен заявил об отсутствии мотивации для игры в еще одном матче за титул. Норвежский гроссмейстер завоевал звание лучшего на планете еще в 2013-м, после чего на протяжении восьми лет успешно его защищал. В 2021-м соперником Магнуса уже был Непомнящий, однако тогда россиянин разгромно уступил чемпиону мира. Помимо этой истории, в шахматах были и другие прецеденты, когда чемпионы мира добровольно отказывались от матчей за шахматную корону.

Лень Эмануила Ласкера

Эмануил Ласкер — немецкий гроссмейстер, которому удавалось удерживать звание чемпиона мира на протяжении почти 27 лет. Это достижение до сих пор является рекордным. После потери своего звания Ласкер все равно продолжил выступать на высочайшем уровне. В 1911 году на пути немца появляется кубинец Хосе Рауль Капабланка, который бросает ему вызов. Тогда Ласкер выдвинул нереальные условия для Капабланки, а после отказа кубинского гроссмейстера обвинил его же в неуважении к коллеге.

Попытки организовать матч за шахматную корону продолжались около десяти лет. Звание чемпиона мира все это время оставалось за Эмануилом. Когда игра была назначена на 1921 год, организаторы все еще не могли предоставить никаких финансовых гарантий. К тому времени немец передумал защищать свое звание чемпиона мира, поэтому опубликовал открытое письмо, в котором отказался от титула в пользу Капабланки.

Кубинец не хотел становиться королем шахмат лишь на бумаге, поэтому продолжал настаивать на матче. Вся шахматная общественность была возмущена. Ведь, по их мнению, Ласкер присвоил себе право распоряжаться титулом и передавать его кому только вздумается. Возможно, именно поэтому Эмануил все же вышел на матч против Капабланки. К 1920 году у Ласкера уже почти не осталось денег, из-за чего он и решил согласиться на поединок с хорошим гонораром. Грянула Первая мировая война, которая и лишила Эмануила почти всех финансов. За пять лет он потерял все свои сбережения, многих друзей, он был полностью разорен.

Эмануил Ласкер. Фото Getty Images

И Ласкера, и Капабланку в той игре называли претендентами — формального чемпиона не было. Ведь Эмануил отказался от своего титула. Матч за звание чемпиона мира проходил в Гаване, родном городе кубинца, с 15 марта по 28 апреля 1921 года. Ласкер не одержал ни одной победы за 14 игр, допуская в некоторых партиях грубые ошибки. Шахматная общественность и тут негодовала, считая проигрыш Эмануила намеренным. Но Ласкер хотя бы позволил себя убедить и вышел на этот матч. На тот момент ему было уже больше 50 лет, он тяжело переносил кубинскую жару.

Капризы Бобби Фишера

Фишер был одним из самых популярных и загадочных шахматистов в истории и буквально бравировал сложностью своего характера. Став чемпионом мира, американец прервал череду побед советских шахматистов. Титул Бобби завоевал в 1972-м, одолев советского гроссмейстера Бориса Спасского. Уже тогда американского шахматиста считали скандальной персоной с завышенной самооценкой. Фишер выдвигал организаторам невероятные требования, при невыполнении которых отказывался играть. Он мог настаивать на специальных стульях и освещении, огромных гонорарах, особом времени начала партий.

В 1975 году именно из-за своих требований Фишер и лишился шахматной короны. Их матч с представителем СССР Анатолием Карповым должен был стать самым дорогим в истории шахмат, ведь организаторы предложили очень большой призовой фонд. Бобби, требовавший для себя привилегий, выдвинул 64 требования к международной шахматной федерации, но выполнить удалось лишь 63 из них.

Бобби Фишер. Фото Global Look Press

Договориться не удалось лишь по «правилу 9:9». Чемпион мира настаивал на том, чтобы матч с Карповым продолжался до десяти побед без учета ничьих. При счете 9:9 Фишер сохранял бы титул. Это правило посчитали несправедливым по отношению к претенденту, ведь ему пришлось бы выиграть минимум на две партии больше. Из-за невыполнения всех требований Фишер объявил об отказе от звания чемпиона мира. Международная шахматная федерация, в свою очередь, лишила Фишера титула. Уже 3 апреля 1975 года новым чемпионом мира был провозглашен Карпов.

В 1976 году Карпов и Фишер проводили тайные переговоры о матче, который все же мог состояться. Встречи двух гроссмейстеров продолжались и дальше, однако ни к какому результату не приводили. «После этого у меня появились первые седые волосы — в Москве придумали историю, будто я собираюсь «продать звание чемпиона мира Фишеру». На меня завели дело в КГБ. А последняя встреча была в Вашингтоне. 1977 год. О матче уже практически договорились. Зашли в филиппинское консульство. Кампоманес (президент ФИДЕ. — Прим. «СЭ») отыскал машинистку, которая отпечатала все, о чем условились. И опять сорвалось», — рассказал Карпов о своих попытках договориться о матче с Фишером в интервью «СЭ».

Настоящим чемпионом мира Фишер все равно считал себя. Гроссмейстер публично заявлял об этом, уверяя, что почти все матчи — договорные. После ситуации с отказом от титула шахматист почти на двадцать лет покинул большой спорт. Вернулся он лишь в 1992-м ради реванша с Борисом Спасским. После этого Бобби был знаменит лишь своими громкими высказываниями, которые относились к евреям, жителям США и произошедшему теракту 2001 года в Нью-Йорке. Фишер буквально стал изгоем. От него отвернулись даже близкие знакомые.

Своим отказом от матча с Непомнящим Карлсен сотворил новую историю. Она отличается и от Ласкера, и от Фишера. Магнус также выдвинул свои требования Международной шахматной федерации, но они не были приняты целиком. Тогда норвежец сообщил о «потере мотивации», что в ФИДЕ приняли с уважением. В этой ситуации чемпиона официально не лишили звания и не стали бегать за ним несколько лет, дабы уговорить на участие в матче. Теперь Непомнящий в 2023 году проведет титульный поединок с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, который на турнире претендентов стал вторым.