«Магнус не справился с моей скоростью». Как Непомнящий разбил Карлсена

Чтобы стать чемпионом мира по шахматам Фишера россиянину необходимо обыграть непобедимого в Рейкьявике Хикару Накамуру.

Ян Непомнящий отомстил Магнусу Карлсену за прошлогодний неудачный матч на первенство мира в Дубае. В полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера россиянин проиграл норвежцу первую партию, но затем взял три подряд. Борьба была очень напряженной, а сам мини-матч продолжалась более четырех часов. В другом полуфинале Хикару Накамура гораздо быстрее расправился с Нодирбеком Абдусатторовым, который показывал выдающиеся результаты на групповом этапе. Американец остается единственным гроссмейстером, который пока не проиграл ни одной партии в Рейкьявике. Посмотрим, удастся ли Яну взломать оборону главного шахматного стримера мировых шахмат.

Магнус сделал на одну ошибку больше

В последний раз Ян и Магнус играли вживую в сентябре на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Норвежец тогда обыграл россиянина белыми, а позже снялся с турнира после поражения от Ханса Ниманна. Также в этом году они сошлись на супертурнире по рапиду и блицу в Хорватии. Тогда 16-й чемпион мира также был сильнее — причем это случилось на следующий день после заявления Карлсена об отказе играть матч на первенство мира. Яну пора было брать реванш, хотя текущая форма и вызывала вопросы. На групповом этапе он проиграл четыре партии из четырех Нодирбеку Абдуссаторову. Магнус не позволял себе таких спадов, но тоже не показывал в Рейкьявике своей лучшей игры.

В первой партии Непомнящий был на грани поражения практически в самом начале, но его гораздо более высокая скорость принятия решений вскоре стала вызывать ошибки у норвежца. Карлсен упустил чистую победу, когда допустил серьезную неточность на исходе первых 30 ходов. Это означало, что битва снова разгорелась, но теперь уже Непомнящему стало катастрофически не хватать времени. Захватывающий развязка длилась до последних секунд, и Карлсен в драматической манере извлек для себя максимум, что было встречено громкими аплодисментами зрителей.

«Для меня это тоже было захватывающе, я рано понял, что буду в цейтноте... В итоге получилось немного сумбурно, немного случайно», — сказал Карлсен.

Вторая партия проходила по похожему сценарию. Непо играл задорно и очень быстро, а Карлсен снова рисковал серьезным дефицитом времени, пытаясь отработать сложные критические варианты. До какого-то момента норвежец был идеален, но затем неожиданно допустил сразу несколько критических «зевков». Казалось, что россиянин быстро накажет оппонента за оплошность, но Ян был вынужден на удивление много работать, чтобы преодолеть сопротивление Карлсена, который находился в тяжелейшей ситуации. Ему все-таки удалось дожать Магнуса, но после партии он выглядел раздраженным.

В третьей партии, которую Карлсен играл белыми, он решил пойти в атаку, играя максимально агрессивно, но у него возникала проблема открытых линий атаки, ведущих к его собственному королю, что сыграло на руку Непомнящему. Ян завершил партию с ювелирной точностью атаки и нанес сопернику второе подряд поражение.

Несмотря на то, что зрители наслаждались противостоянием в этом матче, Непомнящий, был настроен скептически, чувствуя, что уровень игры в их противостоянии был очень низким: «Он совершил на одну ошибку больше, чем я», — заключил россиянин.

Без финала мечты

Карлсен оказался в непростой ситуации. Он должен был выиграть на заказ в четвертой партии черными. Он появился у доски задолго до начала партии, чтобы посмотреть на стартовую позицию фигур. В итоге он придумал очень амбициозный дебютный план. Непомнящий не смутился и продолжал играть уверенно и в более быстром темпе, и максимально стремился к упрощению. В конце концов Карлсен снова запутался в материале и в отчаянной попытке удержать жизнь в скучном положении, допустил еще один серьезный «зевок». На этот раз Непомнящий моментально реализовал свою возможность.

Подводя итоги матча, Магнус заявил, что разочарован своей игрой: «В шахматы Фишера следует играть в гораздо более медленном темпе, поскольку игра еще мало изучена. Я порой торопился и это не сыграло мне на руку. Результат меня разочаровал, играть за третье место — не предел моих мечтаний».

Непомнящий лишь слегка был воодушевлен результатом. «Возможно, это первый день, когда я не полностью стыжусь своей игры. Это шаг в правильном направлении. Если говорить про матч, то я сознательно решил играть резко. Особенно после поражения в первой партии, хотя это было объективно рискованно. Риск себя оправдал, Магнус не справился с моей скоростью принятия решений».

В финале Непомнящий сыграет с Хикару Накамурой. Американец в доминирующем стиле переиграл Нодирбека Абдуссаторова (3:0). Хикару уже играл в финале ЧМ по шахматам Фишера в 2018 году, когда он еще не проходил под эгидой ФИДЕ. Тогда он уступил Карлсену, но сейчас Хикару находится в отличной форме. В группе он выиграл один мини-матч у Магнуса (1,5-0,5), а в полуфинале показал, пожалуй, лучший перфоманс в Рекьявике: «Меня не волнует ни титул, ни деньги, — сказал Накамура. — Я просто пытаюсь играть в хорошие шахматы и получать удовольствие. Пока это у меня получается».

Столкновение Хикару с Яном может быть очень зрелищным. Оба играют в быстром темпе и способны удивлять нестандартными решениями. Победитель финала получит 150 тысяч долларов, проигравший — 85 тысяч.