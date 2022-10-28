Карлсен и Непомнящий встретятся в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера. Ян вынес Со и попал в мемы

Оказалось, что действующий чемпион плохо знает правила.

Чемпионат мира по шахматам Фишера вступает в решающую стадию. В полуфинале Нодирбеку Абдуссаторову будет противостоять Хикару Накамура, а Ян Непомнящий померится силами с Магнусом Карлсеном. Последний раз они играли вживую в сентябре на злополучном Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Норвежец тогда обыграл россиянина белыми, а позже снялся с турнира после поражения от Ханса Ниманна. Также в этом году они сошлись на супертурнире по рапиду и блицу в Хорватии. Тогда действующий чемпион мира также был сильнее — причем это случилось на следующий день после заявления Карлсена об отказе играть матч на первенство мира. Яну пора брать реванш, хотя текущая форма и вызывает вопросы.

Вопрошающий взгляд

Ян неудачно начал турнир, в одну калитку уступив Абдуссаторову. Молодой гроссмейстер из Узбекистана затем выиграл Уэсли Со, практически обеспечив себе выход в полуфинал уже в первый день группового этапа (в третьем и четвертом туре надо было обыграть исландца Гретарссона, что чемпион мира по рапиду и сделал). Непомнящему и Со пришлось разыгрывать вторую путевку из группы А в очном споре. И началось все для россиянина из рук вон плохо. В первой партии он проиграл, поэтому вторую пришлось выигрывать на заказ (за победу в мини-матче из двух партий начисляют два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль).

Непо удалось отыграться, причем оказалось, что действующий чемпион мира по шахматам Фишера плохо знает правила игры. Эпизод с невозможностью рокировки стал мемом, который активно разошелся не только по шахматным ресурсам.

Вопрошающий взгляд Яна, не понимающего, каким образом оппонент хочет защититься от шаха. И искреннее недоумение Уэсли, полагавшего, что может спрятать короля в «домик» при любых обстоятельствах, если только король и ладья еще не ходили, — это хит не только этого ЧМ, но и всего календарного года. Мысль о том, что базовые правила вдруг перестанут действовать в шахматах Фишера, еще никого не посещала.

На этой волне Ян выиграл еще две партии в следующем мини-матче с Со, оторвавшись от американца на два очка. В последний день группового этапа Непомнящий, правда, опять дважды уступил Абдуссаторову (что настораживает), но, чтобы выйти из группы, ему надо было не проиграть Гретарссону. Ян без труда дважды победил местного гроссмейстера, который за 12 партий потерпел 11 поражений (одна ничья в первом туре с Со). Это наводит на мысль, что ФИДЕ надо прописать более жесткие критерии для выдачи Wild Card от организаторов. Шахматист с рейтингом 2533 в сражениях с элитными гроссмейстерами выглядит комично.

Со же нанес первое поражение Абдуссаторову в последнем туре, но было уже поздно. Чемпион мира по шахматам Фишера складывает свои полномочия.

Вызов для Нодирбека

В другой группе Карлсен реабилитировался за глупое поражение от Накамуры в первый игровой день. Вынес Матиаса Блюбаума (три победы и одна ничья), а в заключительный день обыграл Владимира Федосеева и сыграл вничью с Накамурой. Норвежец и американец набрали одинаковое количество очков, но Магнус занял первое место по дополнительным показателям. Таким образом, 16-му чемпиону мира в полуфинале придется играть с Непомнящим, а Накамуре — с Абдуссаторовым. 18-летний шахматист здорово проел групповой этап на престижном Aimchess Rapid, но в четвертьфинале без шансов проиграл Шахрияру Мамедьярову. Посмотрим, как сложится его мини-матч с Хикару в Рекьявике.

За пятое же место Федосеев сыграет с Со (на кону 25 тысяч долларов). Отметим, что россиянин очень достойно смотрел в компании с Карлсеном и Накамурой. Он до последнего тура сохранял шансы на выход в полуфинал, но поражение от Карлсена перечеркнуло все старания.