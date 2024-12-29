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Поткин: «Мурзин показал зрелую игру на чемпионате мира по рапиду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Тренер мужской сборной России по шахматам Владимир Поткин прокомментировал победу Володара Мурзина в чемпионате мира по рапиду.

«В США выступают все фавориты, а Мурзин показал зрелую игру. Это говорит о том, что работа, которую Володар проделывал в последние годы, дала плоды. И результат более чем заслуженный. В случае с Мурзиным и Михаилом Кобалией тандем тренера и ученика работает как часы. Мне кажется, что это большое достижение их творческого союза. И главное, чтобы он сохранялся и только усиливался», — сказал Поткин.

В заключительном туре первенства 18-летний россиянин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял 1-е место в турнирной таблице с 19 очками. На 2-й и 3-й строчках также расположились представители России — Александр Грищук и Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка).

Володар Мурзин. «Тандем Мурзина и Кобалии работает как часы». Поткин — о чемпионстве 18-летнего россиянина

Шахматы
Владимир Поткин
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