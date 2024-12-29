Поткин: «Хорошо, что Непомнящий занял третье место»

Тренер мужской сборной России по шахматам Владимир Поткин поделился мнением об игре гроссмейстера Яна Непомнящего на чемпионате мира по рапиду.

«В Нью-Йорке Непомнящий замедлился на старте, но смог набрать обороты, чтобы побороться за золото. Мне кажется, что хорошо, что Ян занял третье место. Он разыгрался, показал очень высокий и достойный результат. Теперь есть выходной день. Я думаю, что он наберется сил, энергии и в блице покажет мощную игру», — сказал Поткин.

Непомнящий набрал 9,5 очка и занял 3-е место в чемпионате мира по рапиду. Аналогичное количество баллов набрал еще один россиянин Александр Грищук, расположившийся на 2-й строчке. Лидером первенства также стал российский шахматист — 18-летний Володар Мурзин, набравший 10 очков.