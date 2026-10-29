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Павел Смирнов стал победителем Мемориала Нурбаганда Гапизова

В Махачкале шахмат прошли Всероссийские соревнования по блицу «Мемориал Н.Г. Гапизова», посвященные памяти видного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Нурбаганда Гапизова. В этом году Мемориал Н. Гапизова собрал свыше 60 спортсменов из разных уголков страны.

Поприветствовать и наградить участников пришли председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Хиби Алиев, президент Федерации шахмат Республики Дагестан Джакай Джакаев, сын Нурбаганда Гапизова, вице-президент республиканской Федерации шахмат Гапиз Гапизов и многие другие.

Победителем турнира стал гроссмейстер из Московской области Павел Смирнов, набравший 9,5 очков из 11 возможных. Второе место занял мастер ФИДЕ Таймаз Темирбеков (Республика Дагестан), который также набрал 9,5 очков, но немного уступил по дополнительным показателям. На 1 очко от лидеров отстал и занял третье место мастер ФИДЕ Руслан Гаджиев (Республика Дагестан).

Среди женщин лучший результат показала махачкалинка Ксения Ратенкова.

Пресс-служба Федерации шахмат Республики Дагестан

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