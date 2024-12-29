Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате мира по рапиду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что победа российских гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду еще раз показала, как сильна наша шахматная школа.

«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото. Это еще раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна. И, конечно, нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами», — приводит слова Пескова ТАСС.

18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место занял другой представитель России — Александр Грищук. Третьим стал еще один россиянин — Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка). В женском турнире третье место заняла российская шахматистка Екатерина Лагно.