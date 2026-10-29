Россияне завоевали 12 медалей на чемпионате Азии среди ветеранов

В Оше (Кыргызстан) прошли чемпионаты Азии среди ветеранов по шахматам, рапиду и блицу. В турнирах принял участие 71 шахматист из 10 стран. Спортсмены соревновались в возрастных категориях «65+» и «50+»; мужчины и женщины играли совместно.

Россияне завоевали 12 медалей (из них шесть в «классике») и стали победителями в командном зачете.

В группе «65+» первое место, набрав 8 очков из 9, занял международный мастер Евгений Калегин. Женский гроссмейстер Галина Струтинская завоевала второй женский приз — 4,5 очка. Евгений Калегин также выиграл золото в рапиде и бронзу в блице.

Международный мастер Николай Власов стал чемпионом Азии среди ветеранов в группе «50+»; в его активе 7,5 очков из 9. На 1 очко отстал серебряный призер — мастер ФИДЕ Олег Юферев. Среди женщин первенствовала женский гроссмейстер Ирина Михайлова (6 очков), третье место заняла женский международный мастер Нина Сироткина (5 очков).

Николай Власов выиграл золотую медаль в блице, Ирина Михайлова стала первой среди женщин, а Нина Сироткина выиграла серебро в блице и рапиде.

Пресс-служба ФШР