Крамник обратился к главе ФИДЕ после высказываний Федосеева: «Сказать, что это шокирует, — сильно преуменьшить»

14-й чемпион мира Владимир Крамник написал открытое письмо президенту ФИДЕ Тимуру Турлову после жестких высказываний в свой адрес со стороны Владимира Федосеева.

Гроссмейстер, ныне представляющий Словению, дважды пожелал смерти Крамнику.

«Хотел бы привлечь Ваше внимание к крайне тревожным процессам в мире шахмат, которые требуют срочных и решительных мер со стороны ФИДЕ. В последние годы шахматный мир, к сожалению, утратил базовые стандарты публичного дискурса, принятые в любом минимально цивилизованном обществе.

Личные вульгарные оскорбления коллег, а также безосновательные и оскорбительные нападки, к сожалению, стали нормой. До сих пор ни один шахматист не понес ответственности за подобные грубейшие этические нарушения.

Наказан только я, и, простите за прямоту, на основании нагло сфабрикованных обвинений. Я готов доказать это в любом беспристрастном суде. В то же время количество непристойных и даже прямо нарушающих закон оскорблений и нападок в мой адрес (и не только в мой), в том числе от известных шахматистов, уже исчисляется десятками.

К делу. Сегодня мне прислали тексты недавней переписки между видными гроссмейстерами Федосеевым и Шировым, а также некоторые другие публикации Владимира.

Сказать, что это шокирует, — значит сильно преуменьшить.

По имеющейся у меня информации, гроссмейстер Федосеев (с которым, кстати, у меня никогда не было никаких личных конфликтов) не отрицает авторства этих немыслимых и поистине отвратительных публикаций. Если будет подтверждение авторства этих постов, надеюсь, меры будут предприняты наконец.

Считаю подобные вещи есть прямое следствие той полной безнаказанности за хамство, которая стала нормой в шахматном мире, к моему глубокому сожалению.

Я призываю ФИДЕ наконец перестать «не замечать» эту огромную проблему шахматного мира (как это было при предыдущем руководстве) и начать принимать жесткие меры, пока мы окончательно не скатились в полное отсутствие базовой культуры, беззаконие и разнузданный декаданс», — написал Крамник в своих социальных сетях.