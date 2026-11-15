Мужская и женская сборные России по шахматам победили Монголию на командном чемпионате Азии

Мужская и женская сборные России по шахматам одержали победы над командами Монголии на командном чемпионате Азии в Абу-Даби (ОАЭ).

Мужская сборная в седьмом туре выиграла со счетом 4:0. Даниил Дубов и Арсений Нестеров одержали победы белыми фигурами, Андрей Есипенко и Алексей Гребнев — черными.

Женская команда в пятом туре обыграла Монголию со счетом 3:1. Полина Шувалова, игравшая черными, и Лея Гарифуллина, выступавшая белыми, выиграли свои партии. Екатерина Лагно (белые) и Екатерина Гольцева (черные) завершили встречи вничью.

Обе российские сборные продолжают лидировать в турнирных таблицах. Мужская команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью, женская выиграла все пять матч