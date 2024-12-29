Тренер сборной России также прокомментировал успешную игру на ЧМ Грищука, Непомнящего и Лагно.

Чемпионат мира по рапиду среди мужчин и женщин в Нью-Йорке завершился триумфом российских шахмат. 18-летний Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. С 9,5 очка в своем активе финишировали россияне Александр Грищук (второе место) и Ян Непомнящий (третье место). В женском ЧМ бронзу завоевала Екатерина Лагно, набравшая 8,5 очка из 11.

Итоги ЧМ по быстрым шахматам «СЭ» подвел тренер мужской сборной России Владимир Поткин.

Мурзин позиционно переиграл Каруану и демонстрировал хладнокровие в эндшпиле

— Поздравляю вас с грандиозным успехом наших шахматистов. Ощущение, что мы вернулись во времена СССР, когда мы доминировали на международной арене.

— Это точно. Результат уникален.

— Володар давно считался одним из самых талантливых игроков мира, но прорыва уровня индийских вундеркиндов не хватало. Поможет ли ему этот результат больше поверить в себя?

— Отмечу, что он не только показал фантастический результат в Нью-Йорке, выиграв престижный турнир, но и сделал это в условиях колоссальной конкуренции. В США выступают все фавориты, а Мурзин показал зрелую игру. Он позиционно переиграл Фабиано Каруану и демонстрировал хладнокровие в эндшпиле. В частности, на финише против Прагнанандхи, большого таланта из Индии. Ему удалось не только защититься, но и переломить ход поединка в свою пользу. Это говорит о том, что работа, которую Володар проделывал в последние годы, дала плоды. И результат более чем заслуженный. Я думаю, что Мурзина ждет большое шахматное будущее. Будем еще пристальнее следить за его успехами.

— Вы коснулись партии с Прагнанандхой в предпоследнем туре. Был такой момент, что поражение казалось неизбежным, и тогда бы Мурзин мог бы и вовсе остаться без медали?

— У Прагнанандхи колоссальная подготовка и, скорее всего, сработала одна из заготовок, над которой он трудился перед турниром претендентов-2024 в Торонто. Она была разработана с большой командой. Володару с дебюта пришлось тяжело. Он тратил свое драгоценное время, чтобы удержать позицию, и находился на грани поражения, но предпринял пробег короля в лагерь соперника, который неожиданно принес ему успех.

Это и отличает победителей таких турниров: они сохраняют самообладание до конца и верят в свою позицию. Это очень важный фактор. Видно, что Прагнанандха растерялся между выигрышными продолжениями. Выбрал не тот путь, потерял концентрацию на доли секунды. И этого хватило, чтобы Володар одержал победу.

Александр Грищук. Фото FIDE

Грищук постоянно держит себя в тонусе, играет в баскетбол в свободное время

— Интересно услышать ваше мнение про тренера Володара Михаила Кобалию. Важно, что их союз с Мурзиным так долго работает вместе, что Володар не мечется среди тренеров, а выбрал один путь и идет по нему?

— Я прежде всего поздравляю Михаила Робертовича Кобалию. Его вклад в этот успех огромный. Это прежде всего большая работа союза тренер — игрок. Я знаю на своем примере, что результат получается тогда, когда работа четко выстроена и тандем долгие годы вместе. Это и моя работа с Яном Непомнящим, ранее — с Сергеем Карякиным. И если посмотреть на триумф Гукеша, то это результат его плодотворной работы с Гжегожем Гаевским, многолетним секундантом Ананда. Они хорошо друг друга знают и могут помогать друг другу во время подготовки к турнирам.

Это особенно важно в быстром контроле, где все решают доли секунды. Буквально без слов должно быть понятно, что делать. И в случае с Мурзиным и Кобалией тандем тренера и ученика работает как часы. Мне кажется, что это большое достижение их творческого союза. И главное, чтобы он сохранялся и только усиливался.

— Здорово, что Михаил в последний момент сам заявился на ЧМ и присутствовал в Нью-Йорке?

— Конечно. Можно помогать и дистанционно, но лично эффективность выше. Особенно когда игроку 18 лет — в столь юном возрасте помощь особенно важна на месте. Здесь много моментов, когда можно помочь и в шахматном плане, и психологическом. Михаил имеет большой опыт выступления на турнирах — и в роли игрока, и в качестве тренера. Наверняка подсказывал Володару в тактическом плане. Например, Мурзин лидировал в последний игровой день, и у него была партия против Александра Грищука. Могла быть быстрая ничья, но было видно, что Володар получил инструкцию, что надо играть с полной выкладкой. В итоге ничья получилась в борьбе, и Мурзин сохранил боевой дух. Он не вышел из игрового ритма, и это оказалось правильным решением. Мы видим, что игровой тонус нужно сохранять на всей дистанции турнира. Здесь видна рука грамотного наставника, подсказавшего верную тактику.

— У Грищука был не очень хороший год, но мы всегда ждем от него прорыва. И Александр здорово отыграл весь турнир.

— У Саши очень высокий класс. У него были не столь удачные турниры в этом году, но прежде всего это были турниры в классику. А такой формат требует колоссального погружения и энергии на протяжении всей дистанции. Грищук особенно мотивирован и настроен на турниры по быстрым шахматам и блицу в конце года. Хорошо, что он 15 декабря разыгрался на Новогоднем фестивале в Центральном доме шахматиста, в котором я сам принимал участие. Это была часть подготовки Александра к поездке в Нью-Йорк. Тогда в Москве он выиграл первое место и получил заряд уверенности в себе. После турнира Грищук сказал, что поедет в США за медалями. Саша настроен хорошо, у него сильная мотивация. Наш титулованный гроссмейстер постоянно себя держит в тонусе, играет в баскетбол в свободное время. Это ему позволило показать такой высокий результат на чемпионате мира. Приятно, что Грищук остается игроком очень высокого класса и способен на такие значимые результаты.

Ян Непомнящий. Фото FIDE

На ЧМ по блицу Непомнящий покажет мощную игру

— Непомнящий написал, что третье место можно считать успехом, учитывая неудачный первый день, но хочется большего.

— Ян всегда был амбициозным спортсменом, ставит перед собой самые высокие задачи и всегда стремится занять первое место. В Нью-Йорке Непомнящий замедлился на старте, но смог набрать обороты, чтобы побороться за золото. Особенно порадовало, как он обыграл Жавохира Синдарова в варианте Найдорфа, который ему служит всю жизнь. В этом дебюте Ян и Магнуса Карлсена обыграл, и других топов. Здорово, что он вспомнил о своем верном оружии в ключевой момент.

Теперь Непомнящий настраивается на блиц. Мне кажется, что хорошо, что Ян занял третье место. Он разыгрался, показал очень высокий и достойный результат. Теперь есть выходной день. Я думаю, что он наберется сил, энергии и в блице покажет мощную игру.

— Надо отметить еще и Екатерину Лагно. Она тоже в тройке, уступив только пол-очка Хампи Конеру и Цзюй Вэньцзюнь по дополнительным показателям.

— Катя показала выдающийся результат. Она играла тоже очень мощно и в последний игровой день одержала яркую победу над Александрой Костенюк. Перед последним туром была большая интрига, но Хампи Конеру свою партию выиграла. У Кати тоже были шансы, преимущество, но она выбрала «синицу в руках», обеспечив себе медаль. Отмечу, что Лагно не потерпела ни одного поражения. Учитывая непростой турнирный график, это большое достижение. Держать концентрацию на протяжении стольких туров — это достойно уважения.

Катя большой мастер, особенно игры на коротких контролях времени. Можно сказать, что она является грозой и в мужских турнирах. С Катей непросто бороться даже нашим топам. Поэтому ее результат в Нью-Йорке впечатляет. Туда приехала сильнейшая сборная китайских шахматисток, включая чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. Весь женский бомонд представлен.

— Будем верить в отличный результат и в блице?

— Результат фантастический, наши игроки показали отличные шахматы. Теперь есть выходной день, чтобы набраться сил и продолжить в блиц. Чаще всего именно форма имеет колоссальное значение. А результат наших ребят и девушек показывает, что они все находятся в прекрасном игровом состоянии. Поэтому в блиц они будут мотивированы и заряжены для борьбы за самые высокие места.