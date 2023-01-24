Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:15

Тренер Непомнящего рассказал в каком турнире сыграет шахматист перед отъездом в Астану

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

До матча за мировую шахматную коронку против Дин Лижэня, который пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая, Ян Непомнящий сыграет на турнире в Дюссельдорфе. Об этом «СЭ» рассказал наставник российского гроссмейстера Владимир Поткин.

— Ян отказался от выступления в Вейк-ан-Зее или не получил приглашения?

— Не могу ответить на этот вопрос, но, насколько я знаю, сейчас есть трудности с приглашением наших шахматистов на международные турниры. Видимо, эти распоряжения идут на более высоком уровне. Потому что все шахматисты рады играть с нами за шахматной доской, организаторы тоже всегда отлично относились к россиянам.
Ждем участия Яна на очень сильном турнире в Дюссельдорфе (15—26 февраля). Также там сыграет наш Андрей Есипенко и еще восемь очень сильных гроссмейстеров, включая Нидирбека Абдусатторова, Уэсли Со и Левона Ароняна.

— Это будет последний турнир перед матчем в Астане?

— Выступления в Германии будет вполне достаточно, чтобы ощутить игру за доской в конкурентной атмосфере и быть готовым к матчу на первенство мира.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дина Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону

Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего назвал преимущество россиянина перед Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня
«Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дин Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону
Непомнящий избежал матча в Южной Америке. Судьба титула определится в Астане
«Недоволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего
Ян Непомнящий: «Не обрадовался отказу Карлсена от матча на первенство мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня

Тренер Непомнящего назвал преимущество россиянина перед Дин Лижэнем
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости