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ФИДЕ утвердила кандидатуру Павла Колобкова на пост вице-президента

ФИДЕ утвердила кандидатуру Колобкова на пост вице-президента

Руслан Минаев

Выборная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердила кандидатуру россиянина Павла Колобкова на выборах вице-президента организации, сообщается на сайте ФИДЕ.

56-летнего Колобкова выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Федерация шахмат России (ФШР) не будет иметь права голоса на предстоящих выборах.

Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября во время генеральной ассамблеи организации в Самарканде.

Колобков занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год. Он является олимпийским чемпионом 2000 года по фехтованию на шпагах, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В июне ФИДЕ лишила ФШР членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом российские шахматисты, арбитры и тренеры сохранили возможность участвовать в индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях.

Павел Колобков.«Мне больше всего близка программа Турлова». Бывший министр спорта РФ попытается войти в новое руководство ФИДЕ
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Шахматы
Павел Колобков
ФИДЕ
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