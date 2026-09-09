ФИДЕ утвердила кандидатуру Колобкова на пост вице-президента

Выборная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердила кандидатуру россиянина Павла Колобкова на выборах вице-президента организации, сообщается на сайте ФИДЕ.

56-летнего Колобкова выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Федерация шахмат России (ФШР) не будет иметь права голоса на предстоящих выборах.

Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября во время генеральной ассамблеи организации в Самарканде.

Колобков занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год. Он является олимпийским чемпионом 2000 года по фехтованию на шпагах, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В июне ФИДЕ лишила ФШР членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом российские шахматисты, арбитры и тренеры сохранили возможность участвовать в индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях.