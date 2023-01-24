Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня
Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнение о текущей форме китайского шахматиста Дин Лижэня.
Матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая в Астане.
— Внимательно следите за партиями Дина в Вейк-ан-Зее?
— Да, турнир складывается для него непросто. Но выступления перед матчем на первенство мира не так показательны. Ян на ЧМ-2022 по рапиду и блицу тоже не смог побороться за самые высокие места. Обычно претенденты на корону намеренно не показывают всего того, что будут применять в матче. На этом фоне всегда очень непросто психологически выступать на крупных турнирах.
— А есть какие-то инсайды о том, кто может войти в команду Лижэня?
— Все возможно. Для Китая это большое дело. Они давно ждали, чтобы их гроссмейстер вышел на матч за корону. Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину. Наверняка будут и сюрпризы. Анализируя его партии в Вейк-ан-Зее, предполагаю, что, возможно, и Магнус войдет в команду китайца. Есть очень похожие вещи в репертуаре.
— Такое возможно?
— Нельзя такого исключать.