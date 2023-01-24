Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:00

Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнение о текущей форме китайского шахматиста Дин Лижэня.

Матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая в Астане.

— Внимательно следите за партиями Дина в Вейк-ан-Зее?

— Да, турнир складывается для него непросто. Но выступления перед матчем на первенство мира не так показательны. Ян на ЧМ-2022 по рапиду и блицу тоже не смог побороться за самые высокие места. Обычно претенденты на корону намеренно не показывают всего того, что будут применять в матче. На этом фоне всегда очень непросто психологически выступать на крупных турнирах.

— А есть какие-то инсайды о том, кто может войти в команду Лижэня?

— Все возможно. Для Китая это большое дело. Они давно ждали, чтобы их гроссмейстер вышел на матч за корону. Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину. Наверняка будут и сюрпризы. Анализируя его партии в Вейк-ан-Зее, предполагаю, что, возможно, и Магнус войдет в команду китайца. Есть очень похожие вещи в репертуаре.

— Такое возможно?

— Нельзя такого исключать.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дина Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону
Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
Непомнящий избежал матча в Южной Америке. Судьба титула определится в Астане
«Недоволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего
Ян Непомнящий: «Не обрадовался отказу Карлсена от матча на первенство мира»
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Почему Непомнящему запрещают играть чемпионский матч в России? ФИДЕ не может найти место для поединка
Тренер Непомнящего рассказал, когда станет известно место проведения чемпионского матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Филатов оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости