Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнение о текущей форме китайского шахматиста Дин Лижэня.

Матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая в Астане.

— Внимательно следите за партиями Дина в Вейк-ан-Зее?

— Да, турнир складывается для него непросто. Но выступления перед матчем на первенство мира не так показательны. Ян на ЧМ-2022 по рапиду и блицу тоже не смог побороться за самые высокие места. Обычно претенденты на корону намеренно не показывают всего того, что будут применять в матче. На этом фоне всегда очень непросто психологически выступать на крупных турнирах.

— А есть какие-то инсайды о том, кто может войти в команду Лижэня?

— Все возможно. Для Китая это большое дело. Они давно ждали, чтобы их гроссмейстер вышел на матч за корону. Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину. Наверняка будут и сюрпризы. Анализируя его партии в Вейк-ан-Зее, предполагаю, что, возможно, и Магнус войдет в команду китайца. Есть очень похожие вещи в репертуаре.

— Такое возможно?

— Нельзя такого исключать.