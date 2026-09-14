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Global Chess: результаты лиги и победа Непомнящего над Карлсеном

Команда Непомнящего выиграла Global Chess, россиянин победил Карлсена в финале

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями лиги Global Chess в составе команды Ganges Grandmasters. В финале Непомнящий обыграл норвежца Магнуса Карлсена в очной партии.

Соревнования проходили в Бангалоре с 5 по 13 сентября. В решающем матче Ganges Grandmasters победили Alpine APL Pipers, за которую выступал Карлсен.

В составе победителей также играли Левон Аронян, Леньер Домингес, Леон Люк Мендонка и Ставрула Цолакиду.

За Alpine APL Pipers, помимо Карлсена, выступал российский шахматист Володар Мурзин. Третье место заняла команда FYERS American Gambits, в составе которой играл россиянин Даниил Дубов.

В турнире участвовали шесть команд по шесть шахматистов. После двух кругов победитель определялся в плей-офф.

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Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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