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Степан Харкевич и Милена Ельникова — чемпионы России среди студентов

Фото Нина Аржанникова

В Барнауле завершилось студенческое первенство России. Соревнования проходили с 23 по 30 августа в библиотеке Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова. Юниоры и юниорки играли в отдельных турнирах, всего участвовало 52 спортсмена из 13 регионов.

У юношей чистую победу одержал мастер ФИДЕ Степан Харкевич (Костромской государственный университет). В девяти турах он набрал 7,5 очка. Серебряным призером стал Владислав Дударев (Новосибирский государственный технический университет) — 7 очков. В дележе бронзовой медали Вадим Гасанов (Волгоградский институт управления РАНХиГС) по дополнительным показателям опередил Василия Зверева-Родригеза (РУДН им. Патриса Лумумбы), у обоих по 6,5 очка.

Среди девушек сильнейшей стала студентка Белгородского государственного университета Милена Ельникова — 7,5 очка. Второй с результатом 7 очков финишировала Татьяна Червякова (Костромской государственный университет). «Бронзу» завоевала Татьяна Абрамова (Тюменский индустриальный университет), в активе которой 6,5.

Соревнования 2026 года уникальным тем, что впервые первенство России среди студентов проходило только в личном зачете. С такой инициативой выступили Федерация шахмат Алтайского края и Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, а Национальная студенческая шахматная лига и Федерация шахмат России ее поддержали. Руководитель НСШЛ Антон Кузин 25 августа посетил Барнаул и подписал соглашения о сотрудничестве с ректорами крупнейших алтайских вузов — технического и классического.

Уже есть договоренность о том, что в следующем году личное первенство России среди студентов вновь примет Барнаул, а призовой фонд соревнований благодаря университету «Синергия» — партнеру НСШЛ — вырастет в несколько раз. В этом году он составил 100 тысяч рублей.

Виталий Уланов

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