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В Челябинской области стартовал фестиваль «Сатка-2026»

25 августа в Сатке блицтурниром «Горное сердце Евразии» открылся традиционный шахматный фестиваль. Соревнование являлось этапом Блиц Гран-при России 2026 года. В турнире приняли участие 175 шахматистов из 28 регионов России, включая 18 гроссмейстеров.

Победителем стал Дмитрий Кокарев (Свердловская область), второе место занял Алексей Придорожный (ХМАО — Югра), бронзу завоевал Дмитрий Ростовцев (Москва).

Лучший результат среди женщин и шестое место в общем зачете у Маргариты Потаповой (Краснодарский край).

Фестиваль продолжится этапами Рапид Гран-при России и Кубков России среди мужчин, женщин и детей.

Константин Калиев

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