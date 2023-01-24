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Сегодня, 13:30

Тренер Непомнящего назвал преимущество россиянина перед Дин Лижэнем

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал о предстоящем матче своего подопечного против Дин Лижэня.

— Выдохнули, когда ФИДЕ официально объявила, что матч на первенство мира пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая?

— Безусловно. До матча осталось чуть более двух месяцев, поэтому хорошо, что появилась определенность с местом. Если бы это была Латинская Америка, то было бы намного больше проблем с логистикой и акклиматизацией. Казахстан более понятная история. Перелет будет гораздо менее утомительным, а разница во времени не такая существенная. Это позволит больше времени уделить подготовке.

— В чем преимущества Непомнящего перед Лижэнем?

— Безусловно, это опыт участия в матче на первенство мира. Он уже был в этой атмосфере, прочувствовал ее. Психологически ему будет немного легче войти в матч. Особенно в первых партиях. Повторюсь, это уникальное событие для любого шахматиста. Вершина айсберга. Кстати, Дин в Вейк-ан-Зее правильно отметил, что помимо теоретической подготовки очень важно быть морально готовым. Внимание всего мира будет приковано к двум игрокам. Журналисты и зрители съедутся со всего мира, и выдержать это давление непросто. При этом китайская школа очень мудрая. У женщин они удерживают чемпионский титул более пяти лет. Уверен, что китайские девушки тоже передают опыт матчевой атмосферы Дину.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дина Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону

Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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