Глава ФШР Филатов: «Пытаемся найти компромиссы с FIDE в борьбе за права наших спортсменов»

Андрей Филатов, в субботу переизбранный президентом Федерации шахмат России (ФШР), назвал главный приоритет организации: добиться равных прав для российских спортсменов на международной арене. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Филатова, ФШР ведет конструктивный диалог с Международной шахматной федерацией (FIDE) и прорабатывает взаимоприемлемые решения.

Глава ФШР, руководящий федерацией с февраля 2014 года, отметил, что у шахмат есть важное преимущество перед другими видами спорта. Переход в Азиатскую шахматную федерацию дал российским шахматистам возможность выступать и показывать высокие результаты.

«Впереди большая борьба за права наших спортсменов. Нам, конечно, легче, чем другим видам спорта, в силу того, что мы перешли в Азиатскую шахматную федерацию, у нас есть возможность играть и достигать больших результатов. Поэтому будем в этом плане продвигаться и пытаться найти компромиссы с FIDE», — заявил Филатов.

Сейчас в переговорах с FIDE делают ставку на спортивно-дипломатические решения. Ситуация в мировом спорте, по оценке президента ФШР, сложилась парадоксальная: все чаще игнорируются решения Спортивного арбитражного суда (CAS), хотя FIDE пока им следует.

«Мы не предлагаем FIDE что-либо нарушать, мы предлагаем изменить подходы, найти взаимоприемлемые решения. Пока рано раскрывать эти идеи, но работа идет», — подчеркнул Филатов.

В поиске вариантов активно участвует вице-президент FIDE Павел Колобков.

Из-за решения президентского совета FIDE российские шахматисты пропустили Всемирную шахматную олимпиаду.

ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию в мае 2023 года, и уже в следующем году российские сборные завоевали золото командного чемпионата.