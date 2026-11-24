Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2026: расписание партий

Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2026 между индийцем Гукешем Доммараджу и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет с 24 ноября по 12 декабря в Женеве (Швейцария). Соперники проведут до 14 партий с классическим контролем времени.

«СЭ» публикует расписание партий матча за мировую шахматную корону. Время начала — московское.

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам 2026

24 ноября, вторник. 17.00. Первая партия.

25 ноября, среда. 17.00. Вторая партия.

26 ноября, четверг. 17.00. Третья партия.

27 ноября, пятница. День отдыха.

28 ноября, суббота. 17.00. Четвертая партия.

29 ноября, воскресенье. 17.00. Пятая партия.

30 ноября, понедельник. 17.00. Шестая партия.

1 декабря, вторник. День отдыха.

2 декабря, среда. 17.00. Седьмая партия.

3 декабря, четверг. 17.00. Восьмая партия.

4 декабря, пятница. 17.00. Девятая партия.

5 декабря, суббота. День отдыха.

6 декабря, воскресенье. 17.00. Десятая партия.

7 декабря, понедельник. 17.00. Одиннадцатая партия.

8 декабря, вторник. 17.00. Двенадцатая партия.

9 декабря, среда. День отдыха.

10 декабря, четверг. 17.00. Тринадцатая партия.

11 декабря, пятница. 17.00. Четырнадцатая партия.

12 декабря, суббота. Тай-брейк (при необходимости).

Победителем матча станет шахматист, первым набравший 7,5 очка. Если после 14 партий счет будет равным (7:7), обладатель титула определится на тай-брейке.

Гукеш завоевал звание чемпиона мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. Синдаров получил право сыграть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов 2026 года.