Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2026: расписание партий
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2026 между индийцем Гукешем Доммараджу и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет с 24 ноября по 12 декабря в Женеве (Швейцария). Соперники проведут до 14 партий с классическим контролем времени.
«СЭ» публикует расписание партий матча за мировую шахматную корону. Время начала — московское.
Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам 2026
- 24 ноября, вторник. 17.00. Первая партия.
- 25 ноября, среда. 17.00. Вторая партия.
- 26 ноября, четверг. 17.00. Третья партия.
- 27 ноября, пятница. День отдыха.
- 28 ноября, суббота. 17.00. Четвертая партия.
- 29 ноября, воскресенье. 17.00. Пятая партия.
- 30 ноября, понедельник. 17.00. Шестая партия.
- 1 декабря, вторник. День отдыха.
- 2 декабря, среда. 17.00. Седьмая партия.
- 3 декабря, четверг. 17.00. Восьмая партия.
- 4 декабря, пятница. 17.00. Девятая партия.
- 5 декабря, суббота. День отдыха.
- 6 декабря, воскресенье. 17.00. Десятая партия.
- 7 декабря, понедельник. 17.00. Одиннадцатая партия.
- 8 декабря, вторник. 17.00. Двенадцатая партия.
- 9 декабря, среда. День отдыха.
- 10 декабря, четверг. 17.00. Тринадцатая партия.
- 11 декабря, пятница. 17.00. Четырнадцатая партия.
- 12 декабря, суббота. Тай-брейк (при необходимости).
Победителем матча станет шахматист, первым набравший 7,5 очка. Если после 14 партий счет будет равным (7:7), обладатель титула определится на тай-брейке.
Гукеш завоевал звание чемпиона мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. Синдаров получил право сыграть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов 2026 года.
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